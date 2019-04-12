لُعبة السياسة تُسقط ممثلة الاغراء الهندية سامانثا في جدل كبير

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

الممثلة الهنديه سامانثا أكينيني التي حقق فيلمها “Majili” مؤخرًا نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر تتعرض لانتقادات شديدة بسبب دعمها لأحدى الحملات الانتخابية لمرشحي حزب بعينه.

قدمت سامانثا، نداءً عبر الفيديو، وأعربت عن دعمها لمرشح الحزب، وأظهر الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، تورط الممثلة في جدال وأثار الكثير من الانتقادات للممثلة البالغة من العمر 31 عامًا.

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بدأت ردود فعل المعجبين تتدفق وسأل البعض عن علاقتها بالمرشح، وأجابت على السؤال الذي نشره أحد المستخدمين، “نعم إنه صديق العائلة. دعمي شخصي تجاهه، أعرفه هو وأخته منذ أن انتقلت إلى حيدر آباد.ومن ثم فأنا أؤيده لأنه شخص جيد”.

ورغم التوضيح الذي حرصت أككينيني على نشره، لم يتأثر نادي المعجبين بها بهذه البادرة، واشتكى من موقفها المثير للجدل في سلسلة من التعليقات، ذكر البعض أنه من السذاجة أن تطلب من الناس التصويت لمرشح معين، أو حزب، لمجرد أنهم مرتبطون شخصيًا بالممثلة.

الجدير بالذكر أنه مع اقتراب موسم الاقتراع في الهند الذي يجري الإعداد له على قدم وساق، تعرض العديد من نجوم بوليوود للتعليقات السلبية من متابعيهم بسبب تفضيلهم لمرشحهم المفضل.