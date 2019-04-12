جيهان قمري في جلسة تصوير غريبة وسط الغابات.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
خضعت الفنانة المصرية جيهان قمري لجلسة تصوير جديدة مع المصور أيمن لطفي مع بداية الربيع.
جيهان ظهرت في لوك غريب وسط الغابات، حيث ارتدت فستان أسود يتخلله الشيفون، واختارت تسريحة شعر مميزة للمصمم تامر مهران.
الفنانة المصرية وضعت ماكياج ثقيل يتناسب مع لون فستانها، ورسمت علامات الجدة على ملامحها، وبدت في أجواء غريبة مقارنة بما ترتديه.
جيهان كان أحدث أعمالها الفنية هو مسلسل «سلسال الدم»، مع عدد من النجوم ومن بينهم عبلة كامل، رياض الخولي، علا غانم، وراندا البحيري، وعرض الجزء الرابع منه في شهر رمضان الماضي.
الفنانة المصرية من مواليد عام 1949، من أب لبناني وأم مصرية، عملت في بداية حياتها الفنية كمذيعة وراقصة لفرقة فنون شعبية، ثم اتجهت للتمثيل.
جيهان قمري شاركت في عدد من الأعمال الدرامية ومنها: «بنت من شبرا، مسائل عائلية جدا، ملح الأرض، السيرة الهلالية، مجنون ليلى، شط إسكندرية».
ومن أهم أعمالها في السينما: «عمارة يعقوبيان، احنا أصحاب المطار، اتنين على الرصيف، الأولة في الغرام».
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