شكرا لقرائتكم خبر عن بعد "كله رايح".. محمد جمعة يكشف أعماله المقبلة فى السينما والدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محمد جمعة الشهير بجملة "كله رايح" إنه يشارك فى رمضان المقبل فى مسلسل "طلقة حظ" بطولة مصطفى خاطر، ويجسد شخصية ضابط يحاول الوصول للحقيقة بعد اتهام عبد الصبور – مصطفى خاطر – فى جريمة قتل.

"طلقة حظ" بطولة مصطفى خاطر وآيتن عامر، محمد جمعة، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، ايمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، إنعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين.

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وكشف جمعة لليوم السابع، أنه يشارك فى بطولة فيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة، ويجسد فيه دور شاب من عرب سيناء أثناء فترة حرب الاستنزاف بعد نكسة 67 ، ومن المقرر عرضه فى موسم عيد الفطر المقبل.

وأضاف "جمعة" إنه لم يكن يتوقع نجاحه فى مسلسل "الوصية" بطولة أكرم حسنى وأحمد أمين، الذى اشتهر فيه بـ"لزمة" كله رايح، وقال: "بنجتهد طول الوقت إننا نعمل حاجة كويسة تعجب الناس والتوفيق من عند ربنا".، وبسؤاله هل يفكر فى "لزمات" أخرى فى أعماله المقبلة أوضح أن ذلك يتوقف على الشخصية إن كانت تتطلب ذلك.