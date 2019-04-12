شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سنتين ونصف فى المحاكم.. هل تعود أنجلينا جولى إلى حياة براد بيت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد معركة طلاق مريرة استمرت قرابة العامين ونصف بين نجمى هوليود براد بيت وأنجلينا جولى، يبدو أن الأمور قد تعود إلى سابق عهدها بينهما، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "The Sun" البريطانية.

وبينما يواصل الزوجان السابقان إبراز التفاصيل القانونية لانقسامهما، وحضانة أطفالهما الستة، زعمت الصحيفة أمس، نقلاً عن مصدر مجهول، أن أنجلينا تغير قلبها وتريد إحياء زواجها مع براد من جديد، وأنها أوضحت له رغبتها فى عودة علاقتهما سوياً.

أنجلينا جولى مع أطفالها الستة وأضاف المصدر أن أنجلينا سحبت أوراق الطلاق على أمل إنجاح عملية المصالحة، وأنها ترغب فى أن تجمع شمل العائلة مرة أخرى، ولا يبدو أنها قادرة على المضى قدماً بدون أن يكون براد فى الصورة، وهذا هو السبب فى أنها كانت تجعل الأمر صعباً عليه فى كل ما كان يدور حول تفاصيل حضانة الأطفال ومعركة الطلاق. Advertisements

لكن من الناحية الأخرى، لا يشعر براد بيت بالاهتمام للعودة إلى زوجته السابقة، لكنه يريد الحفاظ على علاقة ودية بينهما من أجل أطفالهم، وفقاً للصحيفة، وكان يرغب فى تسوية كل شئ منذ أكثر من عام مضى، لكن أنجلينا لم تدعه يفعل ذلك.



أنجلينا جولى وبراد بيت

وتظهر أنجلينا بشكل علنى مع أطفالها بشكل منتظم إلى حد ما فى الآونة الأخيرة، فى حين أن زيارات براد معهم تجرى على انفراد، وفى يناير الماضى، شوهدت جولى "43 عامًا"، وبراد "55 عامًا" يلتقيان معًا فى مكاتب المحاماة فى بيفرلى هيلز، أثناء عملهما على تفاصيل الطلاق، بعدما أعلنوا فى وقت سابق، فى نوفمبر الماضى، أنهم وافقوا على ترتيبات الحضانة.

وكان أنجلينا وبراد بيت، فى السابق، أحد أكثر أزواج هوليوود سحراً، حيث بدءا التواعد أواخر عام 2005 وظلا معاً، وتزوجا عام 2014، وانفصلا فى سبتمبر 2016، وتقدمت جولى بطلب الطلاق متعللة بوجود اختلافات لا يمكن حلها، وكانت تسعى للحصول على رعاية أولية لأطفالهما الستة، ثلاثة منهم هم الأطفال البيولوجيين للزوجين، وثلاثة منهم تم تبنيهم، وهم مادوكس 17 عاما، باكس 15 عاما، زاهارا 13 عاما، شيلوه 12 عاما، والتوأمان نوكس وفيفيان ويبلغا من العمر 10 سنوات.