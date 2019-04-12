شكرا لقرائتكم خبر عن بابا السلام.. نانسى عجرم تحتفى بقبلات البابا فرنسيس على أقدام زعماء جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، فى لقطات إنسانية مؤثرة، بعدما انحنى ليقبل أقدام زعماء جنوب السودان المتحاربين وحثهم على عدم العودة الى الحرب الأهلية، ويتجسد مشهد البابا فى صورة تقشعر لها الأبدان.



بابا الفاتيكان يقبل أقدام زعماء جنوب السودان

من جهتها، احتفت الفنانة نانسى عجرم، بصور البابا فرنسيس أثناء انحنائه وهو يرجو زعماء جنوب السودان لوقف نزيف الدم والحرب الأهلية، وقالت "قبّل أقدامهم راجيًا السلام.. بابا المحبة والتواضع والسلام".

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يذكر أنه فى لفتة مؤثرة، ركع البابا فرنسيس بعد خلوة روحية غير مسبوقة فى الفاتيكان، لتقبيل أقدام زعماء جنوب السودان المتحاربين وحثهم على عدم العودة إلى الحرب الأهلية.

ووفقاً لوكالة رويترز للأنباء، حث البابا رئيس جنوب السودان سلفا كير ونائبه السابق الذى تحول إلى زعيم للمتمردين ريك مشار وثلاثة نواب آخرين للرئيس على احترام الهدنة والالتزام بتشكيل حكومة وحدة الشهر المقبل.