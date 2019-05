شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسماعيلية يقيم رحلة بحرية فى قناة السويس لضيوف المهرجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت إدارة مهرجان الإسماعيلية رحلة بحرية لضيوف المهرجان فى قناة السويس الجديدة، ومن المقرر أن يعرض المهرجان اليوم الجمعة فيلم ممشى "AISE"، وفيلم الميراث "HERITAGE"، بلد فى صور متحركة "ACOUNTRY IN MOVING PICTURE"، والفيلم الهندى سونا الطفل الطائر "SONS AFLYING KID"، وأطفال "KIDE" والبيك آب "PICK ME UP"، والفيلم الأوكرانى دلتا "DELTA" فى الساعة الخامسة مساء، أما فى الثامنة فتعرض أفلام "SLAUGHTER" ومعترض "INTERCEPTOR" وانعكاس "REFLECTION" وانتظار "WAITING"، وأخيرا الفيلم المقدونى قرار "DECISION".

كما يعرض بقصر الثقافة فى تمام الساعة الواحدة فيلم "أنت لم تر شىء فى كنشاسا"، وفى الخامسة يعرض فيلم عندما لا يأتى الأطفال ضمن البرنامج الأفريقى.

وفى السابعة يعرض أفلام إخوان النازى، وضمن البرنامج الفرنسى تعرض أفلام مداهمة، بعيدا عن الوطن 3000، والجزيرة.

أما فى سيننا دنيا فتعرض فى الثانية عشر الأفلام التسجيلية القصيرة: الباكستانى: أحزان هندية "induse blues" والمغربى أجساد "bodies" والسورى ظل "shadow".

أما فى الثالثة فتعرض أفلام التحريك القصيرة أطفال "kids" فى مواجهة سانتا "VS. SANTA"، الفيم الإسبانى ترقيع "patchwork"، والبولندى تانجو الحنين "tango of longing"، "والمكسيكي جينا gina، والفيلم الإيطالى مدى الحياة "per tutta la vita".