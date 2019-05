تعرف على عروض يوم الجمعة في الدورة الـ21 من "الإسماعيلية السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تبدأ عروض ثالث أيام مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، في قصر ثقافة الإسماعيلية بعرض الفيلم اللبناني ممشى "AISE" ، وفيلم الميراث"HERITAGE" ، بلد في صور متحركة ACOUNTRY IN MOVING PICTURE ، الفيلم الهندي سونا الطفل الطائر "SONS AFLYING KID"، أطفال "KIDS" و" PICK ME UP" .

كما يُعرض بقصر الثقافة في تمام الساعة الواحدة فيلم "أنت لم تر شي في كنشاسا"، وفي الخامسة يُعرض فيلم عندما لا يأتي الأطفال "kids" ضمن البرنامج الإفريقي، ويُعرض الفيلم الأوكراني دلتا "DELTA"في الساعة الخامسة مساءً.

وفي السابعة مساءً يُعرض أفلام "اخوان النازي"، وضمن البرنامج الفرنسي تعرض أفلام "مداهمة، بعيدا عن الوطن 3000 ، والجزيرة".

أما في الثامنة فيُعرض أفلام "SLAUGHTER" ومعترض "INTERCEPTOR" وانعكاس "REFLECTION" وانتظار "WAITING" وأخيرًا الفيلم المقدوني قرار "DECISION ".

Advertisements

وفي "دنيا" تُعرض في الثانية عشرة الأفلام التسجيلية القصيرة: الباكستاني "أحزان هندية"، والمغربي "أجساد"، والسوري "ظل".

أما في الثالثة، فيقوم المهرجان بعرض أفلام التحريك القصيرة الفيلم البولندي "تانجو الحنين"، والمكسيكي "جينا"، والإيطالي "مدى الحياة".

وفي السادسة مساءً يُعرض الفيلم الإسباني "الموجة الثانية"، في الثامنة يُعرض الفيلم المصري "تأتون من بعيد".

وفي مكتبة مصر تُعرض في تمام السادسة مساءً أفلام: المصري "معجزة البقاء، أخر ستوديو في البلد، لا نعرف سوي الملاكمة".

يُذكر أن المهرجان انطلقت فعالياته يوم الأربعاء الماضي، وتستمر حتى 16 أبريل الجاري.