انت الان تتابع تفاصيل خبر "نتفليكس" تعتزم شراء "المسرح المصري" الشهير في هوليود والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 12 أبريل 2019 11:56 صباحاً - قال مصدر مطلع إن شركة نتفليكس لبثِّ المحتوى الترفيهي على الإنترنت تُجري محادثات لشراء "المسرح المصري"، وهو دار العرض السينمائي التاريخية في قلب هوليوود.

وأضاف المصدر لوكالة "رويترز" اليوم الخميس، أن الشركة ستستخدم المكان في استضافة العروض الأولى للأفلام وغيرها من الفعاليات. ولا توجد خطط بالوقت الحالي لبيع التذاكر للجمهور.

Advertisements

و"نتفليكس" على خلاف مع كثير من أصحاب دور العرض، لأنها ترفض دأب صنَّاع السينما على عرض الأفلام حصرياً في السينما 90 يوماً تقريباً. وتعرض "نتفليكس" الأفلام بدُور العرض وعلى الإنترنت في اليوم نفسه أو بعد أسابيع قليلة من عرضها على شاشة السينما.

وافتُتح "المسرح المصري" عام 1922 بالعرض الأول لفيلم "روبن هود"، من بطولة دوغلاس فيربانكس.

وأشار المصدر إلى أن ملكية "المسرح المصري" تعود حالياً إلى منظمة لا تهدف للربح تُعرف باسم "أمريكان سينماتك"، وتقدم عروضاً لأفلام كلاسيكية.