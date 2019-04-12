إيرادات صادمة لفيلم A Madea Family Funeral

متابعة بتجــــــــــــرد: حقق الفيلم الأمريكي A Madea Family Funeral إيرادات بلغت 73 مليون دولار أمريكي حول العالم منذ طرحه في 1 آذار/مارس الماضي في صالات السينما الأمريكية والعالمية.
وتدور قصّة الفيلم الكوميدي حول لم الشمل العائلي الذي يصبح كابوسًا مروّعًا، فيسافر أفراد “عائلة ماديا” إلى غابات جورجيا، حيث يجدون أنفسهم وهم يخططون بشكل مفاجئ لإقامة جنازة قد تكشف عن أسرار عائلية سيئة.
فيلم A Madea Family Funeral من بطولة تايلر بيري، كورتني بوريل، باتريس جميل، كاسي ديفيز، سييرا بايتون، كج سميث، روما فلين، وهو من تأليف وإخراج تايلر بيري.
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