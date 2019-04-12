حفل مالوما في موازين الأكثر تداولًا

متابعة بتجــــــــــــرد: يتصدّر النجم الكولومبي مالوما قائمة العبارات الأكثر تداولًا في المملكة المغربية، منذ الإعلان رسميًا عن مشاركته في مهرجان “موازين ايقاعات العالم” لهذا العام.

ومن المقرر أن يلتقي مالوما الجمهور ومحبّيه في المغرب يوم 29 حزيران/يونيو المقبل حيث سيقدّم مجموعة كبيرة من أجمل أغنيات أرشيفه الفني الحافل بالنجاحات.

ويعتبر مالوما من أشهر الفنانين العالميين على الإطلاق حيث يتمتّع بشعبية جارفة في مختلف أنحاء الأرض وهو ما يظهر بوضوح في حفلاته التي تستقطب الملايين يوميًا.

نفيد بالذكر أن مالوما فاز مؤخرًا بمعظم الإستفتاءات الجماهيرية التي تم ترشيحه فيها متفوقًا على عدد كبير من الفنانين الذين سبقوه إلى عالم الإحتراف، كما وحصل على جائزة “أفضل ألبوم غنائي لاتيني” ضمن مهرجان Latin GRAMMY Awards 2018 لهذا العام.