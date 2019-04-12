ريهانا بطلة فيلم Guava Island إلى جانب هذا الفنان – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: تُشارك النجمة العالمية ريهانا والنجم العالمي دونالد غلوفر في بطولة فيلم جديد يحمل اسم Guava Island وهو مشروع سري عمل عليه النجمان طيلة الفترة الماضية.

وقد طرحت شركة “أمازون” فيديو ترويجي للفيلم عبر مواقع التواصل الإجتماعي مُرفق بتعليق، جاء فيه: “أنتم مدعوون لإجازة برفقة ريهانا ودونالد غروفر”. وسيُتاح فيلم Guava Island للمشاهدة عبر قناة “أمازون برايم فيديو” يوم السبت الموافق 13 نيسان/أبريل الجاري.

ويرصد الفيديو لقطات عشوائية لـ ريهانا، البالغة من العمر 31 عامًا، برفقة غلوفر البالغ من العمر 35 عامًا، على إحدى الجزر، كما ويتضمن المقطع موسيقى تصويرية حماسية من الطراز الرفيع.

ومن المقرر أن يعرض الفيلم، الذي تصل مدته لساعة تقريبًا، في مهرجان كوتشيلا للموسيقى والفنون نهاية الأسبوع، ويشارك فيه مجموعة من النجوم من بينهم الممثلة البريطانية ليتيسيا رايت والنجم الإنجليزي نانسو أنوزي.