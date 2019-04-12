بن أفليك ينفصل عن ليندسي شوكوس ومصدر مقرّب منهما يكشف السبب

متابعة بتجـــــــــــرد: انفصل الفنان العالمي بن أفليك عن صديقته منتجة برنامج Saturday Night Live ليندسي شوكوس.
وكشف مصدر مقرب من الثنائي أن سبب انفصالهما يعود لانشغال كل منهما عن الآخر في الفترة الأخيرة، فجدول أعمالهما مزدحم مما يمنعهما من قضاء أوقاتهما معًا في الفترة الأخيرة، وذلك بحسب موقع برنامج ET الأجنبي.
وكشف المصدر أنهما مازالا يحبان بعضهما كثيرًا ولكنهما أدركا أن الأمور لن تسير كما يرجوان فقررا الانفصال للمرة الثانية.
يذكر أن بن أفليك بدأ في مواعدة شوكوس في 2017 بعد أشهر قليلة من انتهاء معاملات طلاقه رسميًا من الممثلة جينفر جارنر، وانفصلا في أغسطس 2018 قبل دخوله لمصحة إعادة تأهيل لتلقي العلاج من إدمانه على الكحول للمرة الثالثة في حياته.
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