عادل إمام يدفع مستحقاته الضريبية.. كم بلغت قيمتها؟

متابعة بتجــــــــــــرد: دفع الفنان عادل إمام الضرائب المستحقة عليه عن عام 2018، وذلك بعد الجدل الذي كانت قد أثارته الأخبار التي انتشرت مؤخرًا حول رفضه تسديد المبلغ.

وبحسب صحيفة “الوطن”، فقد وصلت الضرائب المستحقة على عادل إمام إلى مليون و530 ألف جنيه، ومع دفعها، يكون قد تجنب التعرض لأي مساءلة القانونية.

يشار إلى أنه عرض لـ عادل إمام في رمضان الماضي مسلسل “عوالم خفية”، من تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان ومن إخراج رامي إمام.

على صعيد آخر، خرج مسلسل الزعيم الجديد “فالنتينو” من سباق مسلسلات رمضان 2019، وذلك بسبب التأجيلات التي طرأت على مواعيد التصوير.