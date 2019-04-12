طلاق أحمد إبراهيم من زوجته الأولى.. وهي تصرّح: هذا قراري بعد مهزلة حفل إطلاق ألبوم أنغام”

متابعة بتجـــــــــــرد: يبدو أن ظهور الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم برفقة زوجته الثانية النجمة المصرية أنغام مؤخرًا في أكثر من مناسبة عامة أثار حفيظة زوجته الأولى ياسمين عيسى، ليقع الطلاق بينهما.

وكشفت صحيفة “الوطن” المصرية، أن أحمد إبراهيم وافق على طلاق ياسمين عيسي زوجته الأولى، وصرحت ياسمين: “الطلاق تم رسميًا، مع احتفاظي بحضانة الأولاد”.

هذا وأشارت ياسمين إلى أنه كان هناك محاولات للصلح بينهما بضغوط من الأهل والأقارب، ولكنها رفضت ذلك قائلة: “بعد المهزلة الإعلامية التي حدثت في احتفال أنغام بألبومها الأخير (حالة خاصة جدا)، كان لابد من الطلاق للحفاظ على كرامة أولادي”.

تابعت: “لم يكن لدي تفسير أشرحه لهما وهما يشاهدان والدهما مع سيدة أخرى وهما يتبادلان القبل أمام المصوريين”. كما أكدت ياسمين أن الطلاق تم بشكل ودي، لتجنب الدخول في المحاكم والقضايا.

يذكر أن زواج إبراهيم وياسمين عيسى استمر لمدة 10 سنوات، أنجبا خلالهما طفلين، أما خبر زواج أنغام وأحمد إبراهيم فانتشر منتصف شهر شباط/فبراير الماضي، وهو ما كان بمثابة مفاجأة كبيرة لجمهورها.