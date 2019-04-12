"صن": أنجلينا جولي تريد العودة لبراد بيت

عامان ونصف مرا منذ أن تقدمت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي بطلب للطلاق من نجم هوليوود براد بيت، لكن يبدو أن الأمور تأخذ منحى آخر في وقت يواصل فيه الثنائي العمل على التفاصيل القانونية المرتبطة بمسائل انفصالهما.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية، الخميس، أن جولي غيرت رأيها وتريد إعادة إحياء زواجهما، حيث قال مصدر للصحيفة إن "جولي أوضحت لبراد أنها تريد عودتهما معًا".

وطبقًا للتقرير، فإن جولي "تماطل" في مفاوضات الطلاق على أمل الصلح، حيث أوضح مصدر للصحيفة أنها "تريد أن يكونا عائلة ثانية، ويبدو أنها غير قادرة على المضي قدمًا؛ لهذا تصعب الأمور المتعلقة بتفاصيل الطلاق على براد".

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وأوضحت الصحيفة أن براد بيت غير مهتم بعودتهما معًا، لكنه يريد الحفاظ على علاقة ودية بجولي من أجل أطفالهما، وقال المصدر: "إنه فقط يريد تسوية جميع الأمور – لكن في الواقع كان يمكن لهذا أن يحدث منذ أكثر من عام - لكنها لا تسمح بذلك".

وكان تم الإعلان في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن الزوجين اتفقا على الأمور المتعلقة بالحضانة، لكن أفادت تقارير بأن جولي وبيت طلبا من المحكمة إعلان أنهما "عازبان" رسميًا على الرغم من عدم انتهاء أمور الطلاق.

وبدأت علاقة جولي وبيت خلال فيلم "مستر أند مسز سميث"، وظلا معًا لمدة 8 سنوات قبل زواجهما عام 2014.

وكان بيت في السابق متزوجًا من نجمة المسلسل الأمريكي "فريندز" جنيفر أنيستون في الفترة من 2000 إلى 2005.