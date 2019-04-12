القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ديزني تنافس نتفليكس على خدمة بث الفيديو
أعلنت شركة "والت ديزني" طرح خدمتها المرتقبة لبث الفيديو، ابتداء من 12 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في الولايات المتحدة، باشتراك شهري قدره 6.99 دولارات أو 70 دولاراً سنوياً.
يأتي في خطوة لتحدي خدمة البث "نتفليكس" التي تُهيمن على السوق، عبر إغراء الأسر بشراء اشتراك شهري آخر.
ووضعت الشركة هدفاً هو جذب ما بين 60 و90 مليون مشترك، وتحقيق أرباح في السنة المالية 2024، وتعتزم ضخ أكثر من مليار دولار بقليل لتمويل إنتاج برامج في السنة المالية 2020 ونحو مليارين بحلول 2024.
وسعت ديزني إلى دخول عالم البث الرقمي بعد تراجع الإقبال على القنوات التلفزيونية مدفوعة الاشتراك مقدماً، وهو ما ألحق أضراراً بشبكة القنوات الرياضية التابعة لها "إي.إس.بي.إن" وقنوات أخرى وصعود نتفليكس.
وكانت ديزني تعرض أفلامها الجديدة مثل "بلاك بانثر" أو (النمر الأسود) و"بيوتي أند ذا بيست" أو (الجميلة والوحش) على نتفليكس بعد انتهاء عرضها في دور السينما، لكنها أنهت هذه الترتيبات في العام الجاري لتغذي طموحاتها في مجال بث الفيديو الرقمي.
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