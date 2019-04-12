دعوا سمراء البادية سميرة توفيق تعيش بسلام

اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده ان الفنانة اللبنانية الكبيرة سميرة توفيق توفيت عن عمر 84 عاماً.

الا ان لينا رضوان ابنة شقيقة سمراء البادية نفت الخبر جملة وتفصيلاً. وأكدت ان الأمر مجرد اشاعة مغرضة.

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وكتبت “رضوان” على حسابها على فايسبوك: “هذا المنشور كذب، يا عيب عليكم بتطلعوا منشور وورقة نعوة بلا ما تتحققوا من صحة الخبر؟ اصلاً يمكن انتم اصحاب الشائعة والشائعات المغرضة انشالله انتم قبلها. الموت الحق بس تمني الموت حرام…كفى كفى، لكن والحمدلله محبة المحبين اكبر من بغضكم “.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الفنانة اللبنانية القديرة، التي أغنت المكتبة الفنية العربية بأهم وأجمل الاعمال الفنية، لهذا النوع من الاشاعات الخبيثة فدعوا سمراء البادية تعيش بسلام.

نذكر ان “توفيق” كانت قد تواجدت في الأسابيع الماضية في السعودية، حيث سجلت حلقة خاصة غنت فيها باقة من أجمل الأغنيات ستبث قريباً على القنوات السعودية، كما أنها تستعد خلال الأشهر المقبلة للغناء على مسارح السعودية.