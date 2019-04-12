نوال الزغبي لنجوى كرم: ملعون اللي ما بيحبك!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - هنّأتْ المطربة اللبنانية، نوال الزغبي، مواطنتها المطربة، نجوى كرم، على أحدث أغانيها بعنوان "ملعون أبو العشق".

وتوجّهتْ النّجمة الذّهبيّة، بالتهنئة إلى شمس الأغنية عبر، حسابها بموقع تويتر، إذ قالت لها: "ملعون اللي ما بيحبك.. مبروك أغنية ملعون أبو العشق، بيلبقلك النجاح واللي هوي دايما حليفك.. كتير حلوة الأغنية والكليب اللي كله طاقة ايجابية".

"ملعون أبو العشق"، من كلمات عامر لوند، وألحان وتوزيع علي حسون، وماسترينج جو باروجيان، وصورت كرم كليب الأغنية في شارع الحمرا ببيروت، تحت إدارة المخرج وليد ناصيف.

وفي سياق آخر، تسجّل نوال الزغبي، تتر مسلسل "بروفا"، الذي يقوم ببطولته الفنان المصريّ، أحمد فهمي، والفنانة اللبنانية، ماغي أبو غصن، والمقرّر عرضه في السّباق الرّمضانيّ المُقبل 2019.