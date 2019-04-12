خالد أنور "سعيد" بالاشتراك في "مملكة إبليس"

كشف الفنان خالد أنور عن سعادته بالاشتراك في مسلسل "مملكة إبليس" المقرر عرضه شهر رمضان المقبل.

وقال خالد أنور، خلال تصريح خاص له إلى "لايف ستايل": "سعادتي لا توصف بالوقوف أمام الفنانة رانيا يوسف للمرة الثانية إذ اجسد دور ابنها للمرة الثانية أيضا بعدما جسده من قبل في مسلسل "كأنه إمبارح"، وهذه الأعمال أعتز بها كثيرا".

وتابع خالد أنور أن مسلسل "مملكة إبليس" من أجمل الأعمال الدرامية التي ستعرض في شهر رمضان واراهن على نجاحه.

يذكر أن "مملكة إبليس" كان يحمل اسم "وبينا ميعاد"، وتم الاستقرار على اسم "مملكة إبليس"، ويشارك في بطولته أحمد داوود وإيمان العاصي، خالد أنور، كريم قاسم، وسلوى خطاب، من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني.

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