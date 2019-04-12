نجوى كرم تُشارك جمهورها كواليس أغنيتها

شاركت الفنانة نجوى كرم جمهورها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من كواليس أغنيتها الجديدة "ملعون أبوالعشق"، التي من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

ورقصت نجوى مع الفرقة الاستعراضية التي تشاركها العرض في الفيديو كليب، والتف حولها الجمهور في أحد شوارع الحمرا وسط بيروت، كما نشرت "روتانا" عبر "تويتر" مقطع فيديو آخر لنجوى.

يذكر أن أغنية "ملعون أبوالعشق" من كلمات عامر لوند، وألحان وتوزيع علي حسون و"ماسترينغ" جو باروجيان، والفيديو كليب من إخراج وليد ناصيف.

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