كاظم الساهر يحيي ثلاث حفلات في السعودية

أعلن الفنان كاظم الساهر إقامة 3 حفلات في المملكة العربية السعودية نيسان الحالي، حيث ستكون الحفلة الأولى يوم 18 نيسان/إبريل في جدة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، فيما ستحتضن الخبر الحفلة الثانية يوم 19 نيسان/إبريل، في حين أن الصالات الخضراء في العاصمة الرياض ستشهد إقامة الحفلة الأخيرة يوم 20 نيسان/إبريل.

وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي يطل فيها القيصر على جمهوره في السعودية، حيث كانت الإطلالة الأولى في مهرجان سوق عكاظ بالطائف في يوليو/تموز العام الماضي، والحفلة الثانية في شباط/فبراير العام الحالي ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة بالعلا وحققت أصداء كبيرة.

وينتظر أن تشهد جولة كاظم الساهر في السعودية زخما جماهيريا لشعبيته العريضة التي يتمتع بها قيصر الغناء، ولمكانته الفنية والموسيقية باعتباره واحدا من أهم النجوم في الأغنية العربية.

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