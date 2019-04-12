"مملكة إبليس" لن يُعرض في رمضان ويذاع عبر منصة إلكترونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تعامل الكثيرون مع مسلسل "مملكة إبليس"؛ تزامنا مع تصوير المسلسلات المقرر عرضها خلال السباق الرمضاني المقبل، على أنه سيعرض خلال الشهر نفسه، فضلا عن أن بعض أبطاله ومنهم رانيا يوسف كتبوا على صور من كواليس المسلسل "قريبا" أو "رمضان 2019".

المسلسل بدأ تصويره مصادفةً مع موعد تصوير مسلسلات رمضان، لكنه سيُعرض في أكتوبر المقبل.

وعلم "الخليج 365" أن المسلسل سيعرض على إحدى المنصات الإلكترونية في عرضه الأول، وليس عبر إحدى شاشات الفضائيات.

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مسلسل "مملكة إبليس"، الذي يعود به السيناريست محمد أمين راضي للدراما بعد 3 سنوات، كان اسمه "ملايكة إبليس"، لكن مشيخة الأزهر اعترضت على الاسم، فأطلق صناعه اسما مؤقتا "وبينا ميعاد"، قبل أن يتم تغييره بشكل نهائي إلى "مملكة إبليس"، فيما كانت آخر أعمال مخرجه أحمد خالد موسى، مسلسل أبو عمر المصري، مع منتج العمل ذاته، طارق الجنايني.

ويتكتم صناع العمل على أي تفاصيل خاصة بالمسلسل، ولم يُنشر أي معلومات حولها حتى الآن، ولم تخرج إلا بعض أسماء الأبطال.

وتقدم رانيا يوسف شخصية "حنين"، وغادة عادل "أزهار"، وإيمان العاصي "داليدا"، وسلوى خطاب "كاسيه"، وأحمد داود "الخواجة"، ونانسي صلاح "دوسة"، ومحمود الليثي "العجوز"، وخالد أنور "بودي"، ومحمد جمعة "مخيمر".

مسلسل مملكة إبليس من بطولة رانيا يوسف وغادة عادل وأحمد داود وإيمان العاصي خالد أنور وكريم قاسم ومحمود الليثي وسلوى خطاب وصبري فواز ومحمد جمعة وأسماء جلال، من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني.