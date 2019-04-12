افتتاح مبهر للدورة الرابعة لمهرجان مسرح الجنوب.. وحضور قوى لقيادات وزارة الثقافة وجماهير أسيوط

انطلقت مساء أمس،الخميس، فعاليات حفل افتتاح فعاليات الدورة الرابعة من المهرجان المسرحى لشباب الجنوب، بدقيقة حداد على روح الفنان محمود الجندى ، تحت عنوان رسالة سلام الى العالم من قصر ثقافة اسيوط بحضور د. احمد عواض رئيس الهئية العامة لقصور الثقافة نائبا عن وزير الثقافة د. ايناس عبد الدايم والمهندس نبيل الطيبي نائبا عن محافظ اسيوط واللواء حسن خلاف رئيس شرف المهرجان ود. اشرف زكى نقيب الفنانين و رئيس اكاديمية الفنون، ود. حسن عطية رئيس اللجنة العليا للمهرجان و وعدد كبير من القيادات المسرحية والثقافية بمحافظات الصعيد وقيادات محافظة اسيوط .

يقام المهرجان برعاية وزارتى الثقافة والشباب والرياضة ومحافظة اسيوط وجامعة اسيوط وشركة hk للاستثمار الزراعى والنقابة العمالية المهنية للفلاحين والمزارعين باسيوط و مؤسسة حراء للتوريدات ومؤسسة ريفيرا ايجيبت للتجارة والاستثمار وفندق ايجيلكا العائم ومستشفى ازال وفندق فلورنسا ومؤسسة الهدف للدعاية والاعلان.

بدا الاحتفال بعرض فنى استعراضى غنائي بعنوان "فنان بيعيش.. إرهاب بيموت " بقيادة المخرج هشام عطوة قدمته فرقة اسيوط للفنون الشعبية وفرقة أغانى اوبرا عربي اسكندرية والتى قدمت اغنية من الحان محمد مصطفى وغناء

محمد ابو عوف واسراء أحمد وأسماء عثمان ويجسد العرض فنون الجنوب المصري من الفلكلور الصعيدى والنوبي بادارة رنا بركات، وديكور الحفل لمحمد هاشم.

قال الكاتب الصحفى هيثم الهوارى رئيس مؤسسة س للثقافة والابداع ورئيس المهرجان ان دورة هذا العام تحمل شعار "مسرح ضد الارهاب" وتتناول خططا جديدة عما سبق من الاعوام الماضية مثل اقامة العروض المسرحية فى قرى محافظة اسيوط وكذلك المستشفيات والمدارس وملاجى الايتام وعروض للأراجوز المصرى التى تقام لاول مرة فى محافظة اسيوط وايضا عروض لمسرح العرائس التى بدأت تنتشر فى محافظات الصعيد نتيجة للورش التدريبية التى اقامها المهرجان خلال دوراته الثلاثة الماضية.

وفى مفاجأة أعلنها د. أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون ونقيب المهن التمثيلية انه بالاتفاق مع ادارة المهرجان تقرر توفير ٥ منح دراسية المبدعين من شباب اسيوط للدراسة في معاهد أكاديمية الفنون بما يتوافق مع شروط القبول بالاكاديمية. كما قرر استضافة العرض الفائز بالمهرجان ليعرض بالقاهرة على

مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية. واعلن استعداده لاستقبال اي فرقه من أسيوط لتقديم عروضها على مسرح المعهد. وقال اعتبرواالاكاديمية جزءا من محافظة اسيوط لأننا نبحث عن المبدعين.

أما د. احمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة فقد وجه كلمة نيابة عن وزيرة الثقافة خاصة بدعم المهرجانات خارج المدن الكبرى والتوجه نحو الصعيد هى سياسة تتبناها وزارة الثقافة تتبع مشروع الحكومة فى بناء الانسان المصرى وخروج الثقافه للمحافظات ولذا توجه وزارة الثقافة الدعم الكامل للانشطة الجادة لنشرها فى المجتمع المصرى .

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وأكد على اهمية مدينة أسيوط والتى اتخذتها وزارة الثقافة فى المرحلة الأولى فى مشروع أبدء حلمك واختارت 52 شاب وفتاة من 1000 متقدم للتدريب على فنون المسرح واعداد الممثل الشامل .

وقال نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد لمحافظة اسيوط ان إقامة المهرجان فى أسيوط علامة فارقة لدعم الفنانين الشباب ، وعبر عن سعادته بوجود هذا الكم من قيادات وزارة الثقافة الذين حضروا خصيصا لحضور المهرجان ودعم شباب الجنوب ، من بينهم د.أشرف زكى الذى حضر لأول مرة الى أسيوط.

وكرم المهرجان الفنانين من ابناء محافظة اسيوط الكاتب والمؤلف الكبير درويش الاسيوطى و المخرج اسامة عبد الروؤف و المخرجة السودانية المتميزة ازدهار محمد ، والمخرج الكينى كيفن كيمانى وأهدى درع التكريم لكلا من نبيل الطيبى سكرتير عام المحافظ والدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين والدكتور أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة .