والدة ميغان ماركل في جهوزية تامة لاستقبال حفيدها الأوّل

متابعة بتجـــــــــــرد: من المرتقب أن تسافر والدة ميغان ماركل دوريا راغلاند من إلى العاصمة البريطانية لندن، للبقاء إلى جانب ابنتها ومساعدتها في استقبال مولودها الجديد، على أن تبقى هناك لحين استقرار العائلة، وفقاً لما نشرته تقارير صحافية جديدة.

ووفقاً لتقارير السابقة، فإن والدة ميغان ستقسم وقتها بين لوس أنجلوس ومنزل وندسور للمساعدة في تربية حفيدها الأول الذي سيولد بعد أيّام قليلة.

وكان الزوجين انتقلا رسمياً من منزلهما في قصر كينسينغتون إلى منزلهما الجديد في فروغمور الواقع على أراضي قلعة وندسور، وذكرت The Express أن المنزل استُحدث له طابق جديد فيه استوديو خاص لليوغا، بحيث يمكن للعائلة الاستمتاع بجلسات منتظمة معاً.