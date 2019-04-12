الأمير هاري وميغان ماركل بتخذان قرارًا صادمًا بشأن طفلهما المنتظر

متابعة بتجـــــــــــرد: أصدر قصر باكنغهام بيانًا أعلن من خلاله أن ​ميغان ماركل​ والأمير هاري اتخذا قرارًا شخصيًا بالحفاظ على سرية ولادة طفلهما.

وجاء في البيان: “يتطلع الدوق والدوقة إلى مشاركة الأخبار السعيدة مع الجميع بمجرد أن تتاح لهما الفرصة للاحتفال بشكل خاص كعائلة جديدة” وأكد كل من ميغان وهاري أنهما لن ينشرا صورة للطفل الملكي، كما فعل العديد من أفراد العائلة المالكة قبلهما، عند خروجهم من جناح المستشفى.

وعلقت المؤرخة الملكية سارة غريستوود قائلة أن “هذا الإعلان دليل آخر على رغبة دوق ودوقة ساسكس القوية للغاية في القيام بالأمور على طريقتهما”. ويقول موظف القصر الملكي هوغو فيكرز، إن قرار ماركل والأمير هاري يبدو “متفقا مع رأي الملكة”.