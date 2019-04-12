متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت النجمة اللبنانية ​كارول سماحة​ عن مفاجأة سارة وشخصية وهي حصولها على الجنسية المصرية منذ حوالي شهرين تقريبًا. وأعربت كارول عن سعادتها بحصولها على الجنسية المصرية، وأشارت خلال استضافتها في برنامج “معكم منى الشاذلي”، إلى أنها لا تتخيل ان لا تكون حاملة لهذه الجنسية خاصة ان ابنتها مصرية وزوجها مصري فكان لابد من أن تأتي هذه الخطوة، وطلبت من الجمهور أن يباركوا لها ”قولولي مبروك” بهذا الخبر السعيد. وعلى الرغم من حصولها على الجنسية المصرية إلا أن كارول سماحة عبرت مرّة جديدة عن مدى فخرها واعتزازها ببلدها لبنان الذي لا تفوّت فرصة إلّا وتنوّه فيها إلى محبّتها له وتعلّقها بأرضه.

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كانت هذه تفاصيل خبر كارول سماحة تفاجئ جمهورها: “قولولي مبروك” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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