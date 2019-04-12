عاصي الحلاني يطلّ على جمهوره من مكانه المفضّل – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: شارك فارس الغناء العربي عاصي الحلاني الجمهور ومحبّيه بفيديو يظهر فيه وهو يمتطي الخيل بمزرعته الخاصة في بلدة الحلانية في البقاع اللبناني.

ومن المعروف أن رياضة ركوب الخيل هي من الرياضات المفضّلة بالنسبة لـ عاصي الحلاني وهو ما يظهر من خلال منشوراته عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

تجدر الإشارة إلى أن عاصي الحلاني طرح طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنية “شو بخاف عليكي” بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

على صعيد آخر، يواصل عاصي الحلاني حاليًا العمل على ألبومه الجديد والمرتقب طرحه في موسم صيف 2019 على أن يصدر قريبًا أوّل أغنية منه.