دينا الشربيني مهددة بالخروج من الموسم الرمضاني.. والسبب؟

بشكل مفاجئ، انسحبت المخرجة كاملة ابو ذكرى من المسلسل الرمضاني “زي الشمس” وذلك قبل شهر واحد من دخول المنافسة، وحلّ مكانها المخرج سامح عبد العزيز الذي سيحتاج الى بعض الوقت ليشاهد كل المادة التي تم تصويرها، اضافة الى قراءة كامل المسلسل ليستكمل تصويره.

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وحول الاسباب التي جعلتها تنسحب من المسلسل، رفضت “كاملة” التحدث في التفاصيل او أي شيء له علاقة بالمسلسل خاصة انها قطعت علاقتها بشركة الانتاج وأي شخص يمت بصلة الى الشركة.

فهل سيلحق “زي الشمس” بالمنافسة الرمضانية او يخرج كما العديد من الأعمال امثال “فلانتينو” للزعيم عادل امام، او “النصابين” لنيللي كريم، او “القائمة 36” لعمرو يوسف، او “بيت العيلة” ليسرا وغيرها من المسلسلات.

نذكر ان المسلسل مأخوذ عن فورمات إيطالي وهو من بطولة دينا الشربيني ريهام عبد الغفور، أحمد السعدني، سوسن بدر وغيرهم، من كتابة مريم نعوم.