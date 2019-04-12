نانسي عجرم تغنّي لمصر

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: غنّت الفنانة نانسي عجرم لمصر مجدداً بعنوان "راجل وابن راجل" في عملٍ جديد طرحته أمس عبر قناتها على YouTube

وتضمنت الأغنية التي أخرجتها باتول عرفه مشاهد لنانسي أثناء تسجيلها في الاستوديو، بالإضافة إلى مشاهد التُقِطَت في المشروعات القومية بالإضافة إلى الابطال الرياضيين في مختلف المجالات.

يُذكر أنها ليست المرة الأولى التي تُغنّي فيها لمصر. علماً أن كلمات أغنيتها الجديدة من تأليف ملاك عادل وألحان وليد سعد وتوزيع احمد عادل. ولقد بدأت الاذاعات المصرية ببثها منذ الأمس، لتحقق آلاف المشاهدات بعد ساعاتٍ من طرحها.



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