شكرا لقرائتكم خبر عن البخل والنكد والمرض وعدم الثقة فى الستات.. أسباب منعت مشاهير من الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسباب مختلفة ومتنوعة كانت السبب في امتناع الكثير من نجوم الفن على المستوى العربي والعالمي من الزواج وظلوا رهبانا للفن علي مدار حياتهم، منهم من على قيد الحياة وما زال ممتنعا ومنهم من رحل وهو لم يدخل عش الزوجية واليوم السابع يرصد 20 نجما ونجمة امتنعوا عن الزواج .

الفنان الراحل زكي رستم لم يدخل عش الزوجية ورفض الزواج نهائيا لانشغاله بالفن وحبه الشديد وإخلاصه له، فقد كان يري أن الزواج عائقا لمسيرة الفنان، بالإضافة لعشقه للوحدة، والبعض يرى أن بخله كان سببا آخر في امتناعه عن الزواج .



امتنعوا عن الزواج

الفنانة لطيفة لم تتزوج بناء على نصيحة من والدتها وخوفا من شريك الحياة، وأيضا بسبب تحذير الشاعر الكبير عبد الوهاب محمد لها من الزواج، والذي قال لها :" الفن زي الفريك ميحبش شريك "، كما امتنعت الفنانة نرمين الفقي عن الزواج برغم كثرة العرسان الذين تقدموا لها منذ بداية دخولها عالم الفن وحتى الآن.

الفنان فريد الأطرش لم يتزوج أيضا بسبب انشغاله بفنه وحبه للموسيقى أكثر من أي شىء في الحياة، بالإضافة لكونه كما أشيع عنه كان لا يثق في النساء، نتيجة موقف قديم مع فنانة كان يرغب في الزواج منها وعندما عاد وجدها تزوجت بفنان آخر .

أيضا أمينة رزق لم تتزوج وتم خطبتها فقط لمدة عامين وقيل إنها كانت تحب الفنان يوسف وهبي وكانت على أمل بالزواج منه لكن لم يكتمل المشروع، وظلت عذراء حتي وفاتها عن عمر 93 عاما .

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ممتنعون عن الزواج

ومن أشهر عذاب الفن الفنان عبد الحليم حافظ الذي حذره الأطباء من الزواج، وبرغم ذلك ترددت شائعات أنه تزوج سرا من سعاد حسني لكن لم يتأكد الأمر ونفاه طبيبه الخاص في أكثر من لقاء، أيضا الفنان الراحل سليمان نجيب عاش طيلة حياته مضربا عن الزواج لأنه يرى أن النساء سبب كل مشاكل الكون و كان يبعد عن المشاكل والنكد والمناكفات .

ومن النجوم العالميين كيفن سبايسي ممتنع عن الزواج بسبب انشغاله وإدمانه للفن وأوبرا وينفري لأنها ترى نفسها شخصية غير تقليدية والزواج هو قمة التقليدية، وهناك أيضا ديان كيتون والتي صرحت بأنها كانت تريد الزواج ولكنها لم تجد رجل أحلامهاولذلك تبنت طفلين .

النجم العالمي آل باتشينو يرفض الزواج ويرى أن كل العلاقات الزوجية تؤدي إلى الفشل، وهناك أيضا جون كوزاك الذي رفض الزواج ومن الممتنعين أيضا المطربة الشهيرة شيريل كرو فهي لم تتزوّج قطّ مع أنّها ارتبطت ثلاث مرّات وهناك جون هام الذي تأثر بتجربة انفصال والده عن والدته، فقرر عدم الزواج والنجم ماثيو بيري ممتنع أيضا عن الزواج وعلى حد قوله : لم يجد شريكة أحلامه.