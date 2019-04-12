راغب علامة يوضح حقيقة انضمامه إلى “ذا فويس”

متابعة بتجـــــــــــرد: نفى السوبر ستار راغب علامة ما نشر في الفترة الماضية عن مشاركته كعضو لجنة تحكيم في برنامج “ذا فويس”.

وقال راغب على هامش الإحتفالية التي أقامتها له شركة “أورانج” لإطلاق أغنيته الجديدة “صدفة” في مصر: “هذا كلام غير صحيح”.

كما أكّد السوبر ستار عدم تعاقده على المشاركة في أيي من برامج المواهب خلال الفترة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن راغب علامة يعيش خلال الفترة الراهنة نجاح أغنية “صدفة”، من كلمات وألحان أماني النوري وهي امتداد لأغنية “اسف حبيبتي” التي غنّاها قبل 26 عامًا وحققت نجاحًا كبيرًا فاق حينها كل التوقعات.