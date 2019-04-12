تامر عاشور يُرزق بمولوده الأوّل ويُطلق عليه اسمًا غريبًا.. تعرف إليه!

متابعة بتجـــــــــــرد: رُزق الفنان المصري تامر عاشور بمولوده الأوّل، وأطلق عليه اسم “أيّام” تيمنًا باسم ألبومه الأخير والذي طرحه خلال الأيام الماضية عبر المتاجر الرقمية الكبرى وفي الأسواق الموسيقية.
ونشر عاشور صورة لقالب الحلوى الخاص باحتفالية استقبال الطفل عبر حسابه على موقع “إنستجرام”، وكتب في تعليقه عليها: “أهلا أيام”، فانهالت عليه التعليقات من روّاد الإنترنت الذين هنأوه على ولاده الصغير.
تجدر الإشارة إلى أن ألبوم تامر عاشور “أيام” يتضمن 12 أغنية وهي “أيام”، “حبيبي إنت حبيبي”، “ما شوفناش خير”، “من غير ماحكيلك”، “قولوله سماح”، “ده حكاية”، “ماتختلفيش”، “في بالي”، “بقالي زمان”، “سلام”، “مرة”، “خلصانة الحكاية”.
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