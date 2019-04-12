باميلا أندرسون بعد القبض على مؤسس ويكيليكس: أشعر بصدمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - باميلا أندرسون وجوليان أسانج
عبرت الممثلة الأمريكية باميلا أندرسون عن غضبها بسبب إلقاء القبض على مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، الخميس.
وألقت الشرطة البريطانية القبض على أسانج واقتادته إلى خارج سفارة الإكوادور، بعد أن ألغت الإكوادور حق اللجوء السياسي الذي منحته له قبل 7 سنوات، ممهدة الطريق أمام تسليمه للولايات المتحدة، وكان موقع ويكيليكس وراء أكبر عمليات تسريب لأسرار واشنطن.
وكانت الممثلة الأمريكية كتبت عن أسانج في مدونات، وقامت بزيارات عديدة لسفارة الإكوادور في لندن خلال إقامة أسانج التي دامت 7 سنوات.
وعبر حسابها بموقع تويتر، هاجمت أندرسون بريطانيا والإكوادور بعد إلقاء القبض على أسانج الذي وصفته بالـ"بطل"، وقالت "أشعر بصدمة".
وأعربت أندرسون عند دهشتها إزاء تصرفات الإكوادور وبريطانيا، متهمة حكومة لندن بأنها سعت باحتجاز مؤسس موقع ويكيليكس لصرف الانتباه عن ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي.
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