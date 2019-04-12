محمود الجندي إلى مثواه الأخير بوداعٍ شعبي

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة:

وأقيمت صلاة الجنازة على الراحل عقب ظهر أمس وسط حضور مجموعة كبيرة من أهله واصدقائه، إلى جانب نقيب الممثلين أشرف زكي، والنجوم بيومي فؤاد والقدير فاروق الفيشاوي الذي لم يمنعه ارتباطه بالمسرح ليلاً من السفر لتوديع صديقه إلى مثواه الأخير، وأحمد السقا الذي لجأ للتخفي وسط المعزين حتى لا يضع نفسه تحت ضغط المعجبين والتقاط الصور في مناسبة حزينة.

هذا ومن المقرر ان تتلقى اسرة الراحل العزاء مساء اليوم بمنطقة الشيخ زايد، فيما اوقف نجله المخرج احمد الجندي تصوير مسلسله الجديد لحين انتهاء فترة الحداد.