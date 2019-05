شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسماء محتملة لتجسيد شخصية مغنى الروك الأمريكى كيرت كوبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت الفترة الماضية العديد من الشائعات حول من سيقوم بتجسيد شخصية المغنى الأمريكي "كيرت كوبين"، الذى توفى في 8 أبريل من عام 1994، واختلفت الأقاويل حول موته، حيث إنه من المرجح أنه انتحر في منزله باستخدام بندقيته الخاصة.

ولد " كوبين" في 20 فبراير من عام 1967، في أبردين، بـ واشنطن الولايات المتحدة، وتزوج من كورتنى لوف في عام 1992، وأنجب منها ابنته الوحيدة فرانسيس كوبين.



Kurt Cobain

وأسس "كوبين" فرقة الروك "نيرفانا" مع عازف الجيتاركريست نوفوسيليتش في أبيردين بولاية واشنطن عام 1987، وأصدرت الفرقة التي توالى عليها العازفين ثلاث ألبومات استوديو فقط في مسيرتها التي استمرت لمدة 7 سنوات، وتعد الفرقة من أهم وأكثر الفرق تأثيرًا في الحقبة الفنية الموسيقية الحديثة.



Kurt Cobain

ومن أهم أغانى كوبين مع الفرقة أغنية "Smells Like Teen Spirit"، واليوم نرصد لكم 5 ممثلين محتلمين لتأديو شخصية "كوبين" في فيلم سينمائى عن قصة حياته.

1 – الممثل الأيرلندى دومينال جليسون، الذى اشتهر بدوره في فيلم "About Time".

Domhnall Gleeson

2 - الممثل الأمريكي لوجان ليرمان الذى اشتهر بدوره في فيلم " percy jackson & the olympians the lightning thief ".



Logan Lerman

3 – الممثل الإنجليزى كيت هارينجتون الذى اشتهر بدوره في مسلسل "Thrones Game Of".



Kit Harington

4 – الممثل الأمريكي دان ديهان الذى اشتهر بدوره في فيلم "valerian and the city of a thousand planets ".



Dane Dehaan

5 – الممثل الأمريكي إيفان بيترز الذى اشتهر بدوره في مسلسل "american horror story ".