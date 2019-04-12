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إليسا تجتمع مع كارول سماحة فى المغرب لأول مرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد كل من النجمتين اللبنانيتين إليسا وكارول سماحة لشد الرحال إلى بلاد المغرب، لإحياء أجدد حفلاتهما الغنائية هناك بعد غياب طويل لكل منهما، وذلك في قلب العاصمة المغربية الرباط، نهاية شهر يونيو المقبل.

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وتعيد هذه الحفلة إليسا إلى جمهورها المغربي بعد غياب أربع سنوات عن آخر حفلاتها فى الرباط، وتخطف مسامعهم بالظهور اللايف الأول لآخر ألبوماتها الغنائية "إلى كل اللي بيحبوني" الذى ضم في جعبته 16 أغنية منها "كرهنى" و"نفسى أقوله" و"أنا وحيدة"، بينما تبدأ بها كارول سماحة انطلاقتها الصيفية بعد تقديمها مؤخرًا أولى حفلاتها الغنائية بتقنية "الهولوجرام" أو "تقنية الصور المجسمة" في القاهرة، وأعادت بها إحياء روح العندليب عبد الحليم حافظ، بتقديم حفل مشترك معه بتوليفة من أغنيات الزمن الجميل.

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