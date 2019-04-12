شكرا لقرائتكم أحمد سعد يعلق على انفصاله عن سمية الخشاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أسبوعان مرا على إعلان الفنان أحمد سعد انفصاله عن زوجته سمية الخشاب، وتأكيد الأخيرة على كونها وجهت دعوى قضائية ضد زوجها من أجل الخلع على خلفية أزمات كثيرة عاشتها معه.

تلك الفترة التي التزم فيها سعد الصمت ولم يتحدث عما حدث بينه وبين زوجته أدى إلى ذلك الأمر، إلا أنه خلال تواجده بدبي من أجل إحياء حفل غنائي، قرر أن يتحدث ولو بكلمات مقتضبه حول الموضوع.

حيث أكد في لقاء تلفزيوني أنه لا يكن أي نوع من أنواع الغضب في الوقت الحالي، خاصة أنه ارتبط بزوجته بالمعروف وقرر الانفصال عنها بالمعروف.

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أما بخصوص أغنية "بتستقوى" التي أطلقتها سمية الخشاب بالتزامن مع إعلان انفصالها عن زوجها، وتفسير البعض على كونها ردا غنائيا على سعد، أكد الأخير أن الجمهور يستطيع التمييز بين الشخص من الأوقات التي يتحدث فيها، متسائلا عن السبب الذي لم يدفع الطرف الآخر للحديث في توقيت مبكر.

وأشار المطرب المصري إلى أنه لا يرد على الأخبار التي تنشر عنه ويكون هناك أغراض خاصة وراء نشرها، مشيرا إلى أنه ليس لديه أية أزمة شخصية، والمشكل كان يتمثل في اتخاذ القرار، وبمجرد اتخاذه انتهى الأمر بالنسبة إليه.

وحول أغنيته التي أطلقها وتحمل اسم "ملكش مكان" أكد سعد على أنه يوجهها لأي شخص لم يفهمه بشكل صحيح، وأي شخص يتحدث عنه بكلام غير صحيح.