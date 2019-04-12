شكرا لقرائتكم خبر عن حميد الشاعرى يتعاون مع أحمد فهمى فى "الواد سيد الشحات" بأغنية.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون النجم حميد الشاعرى مع المطرب الشاب عماد كمال فى أغنية جديدة يتم تسجيلها كديو تتضمنها أحداث مسلسل " "الواد سيد الشحات" للنجم أحمد فهمى، ولم يستقر على اسم الأغنية حتى الآن، وهى من كلمات سمر أحمد، وألحان وتوزيع حميد الشاعرى.

من ناحية أخرى يتعاون "الشاعرى" مع النجم مصطفى قمر في ألبومه الجديد بأغنية تحمل اسم" شاور كده"، كلمات رمضان محمد، وألحان شادى حسن، توزيع حميد الشاعري.

يذكر أن مسلسل "الواد سيد الشحات" يكتبه مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج "شركة سينرجى"، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا"، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على الحلقات مثل أكرم حسنى، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، محمد ثروت.