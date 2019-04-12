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شكرا لقرائتكم خبر عن "Nothing Breaks Like A Heart" لمايلى سايروس يتخطى 100مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت النجمة العالمية مايلي سايروس التي تمتلك شعبية هائلة بشتي أنحاء العالم أن تحقق نجاحا كبيرا بكليب أغنيتها " Nothing Breaks Like A Heart "، وهو الكليب الذي أطلق شهر نوفمبر الماضي وحصد سلسلة طويلة من عبارات الاشادة و الثناء من قبل المعنيين بالموسيقى والغناء .
فقد وصلت نسبة مشاهدة" Nothing Breaks Like A Heart " على موقع "يوتيوب" إلى أكثر من 100 مليون مشاهدة، وهو بالتأكيد رقم ضخم بالمقارنة مع عدد كبير من الفيديو كليب لأهم وأشهر نجوم العالم .
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