شكرا لقرائتكم خبر عن بعد يوم من طرح "بنت أكابر".. أصالة تقترب من المليون الأول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت النجمة أصالة مؤخرًا أحدث أغانيها "بنت أكابر" على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" وهى الأغنية التى تغنيها باللهجة الصعيدية للمرة الأولى وما أن طرحتها حتى حققت نجاحًا كبيرًا ظهر فى كم تفاعل محبيها مع الأغنية على السوشيال ميديا، وبالتالى لم يكن غريبًا أن تقترب الأغنية من تحقيق المليون الأول لها فى اليوم الأول من طرحها.
"بنت أكابر" من كلمات: أبو نعمة، ألحان: محمود الخيامي، وتوزيع على فتح الله، والكليب من إخراج أدهم الشريف.
على جانب آخر تستعد النجمة أصالة لإحياء حفل غنائي فى السعودية يوم الجمعة الموافق 12 من الشهر الحالى ويشاركها فيه المطرب السعودى عبادى الجوهر.. والحفل تقيمه هيئة الترفيه بالسعودية على مسرح الملك فهد بن عبد العزيز.
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