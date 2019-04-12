ساني ليون تحتفل بعيد زواجها.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

احتفلت الممثلة ساني ليون وزوجها دانيال ويبر بذكرى زفافهما يوم الأربعاء 10 أبريل بصحبة أطفالهما، كان للزوجين احتفال خاص في المنزل، واعددت ابنتهما المتبناة نيشا كعكة الاحتفال بالنسبة لهم.

شاركت ليون بعض الصور من احتفالاتها بذكرى زواجها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram “أنت أفضل جزء في حياتي، وأفضل صديق لي وأفضل أب لأطفالنا! الجزء الأهم، هو أن ابنتنا اهدتنا كعكة”.

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نشاهد الممثلة في الصورة وهي تقوم باضاءة الشموع لزوجها دانيال، كما تبادل الزوجان قبلة في إحدى الصور وأمسكا بطفلتهما نيشا في أخرى.

تشارك نجمة أفلام الكبار السابقة غالبًا مقاطع الفيديو الممتعة مع فريقها على حسابها في Instagram، وشاركت مؤخرًا مقطع فيديو يضم دانيال وأعضاء فريقها الآخرون وهو يقدمون أحد أغاني فيلم Tanan Weds Manu، بطولة الممثلة كانجانا رانوت.

تبنت ساني ودانيال ابنتهما نيشا في يوليو 2017، ورحبا بتوأم جديد في مارس 2018 عن طريق الأم البديلة وأطلقا عليهما آشر ونوح.

تعمل حاليًا ليون على تصوير فيلمها التاميلي Veeramadevi، حيث تلعب دور محاربة أنثى، ويقال أيضا أن الممثلة تستعد لفيلمها الأول من سينما الماليالام “رانجيلا”.