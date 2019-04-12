صور.. النجمة الهندية جايا باتشان تحتفل بعيد ميلادها الـ71

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

احتفلت الممثلة الهندية الكبيرة جايا باتشان بعيد ميلادها الثلاثاء 9 أبريل، وقد انهالت عليها رسائل التهنئة من عائلتها والأصدقاء والمقربين من الوسط الفني ومتابعيها على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي بهذه المناسبة.

شاركت ابنتها شويتا باتشان صورة مع الممثلة، وقد استضافت الابنة حفل عشاء لجايا وأصدقائها في أحد مطاعم مومباي يوم الاثنين، بينما كانت جايا ترتدي ثوب أبيض بسيط، كان شويتا ترتدي ملابس كاجوال.

وكذلك شارك ابنها الممثل ابهيشيك باتشان صورة بالابيض والاسود لوالدته ورددها، وكتب: “الكلمة تقول كل شيء، عيد ميلاد سعيد، أحبك”، كما كتبت الممثلة إيشا ديول: “عيد ميلاد سعيد! أحبك يا عمتي جايا “.

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تبلغ جايا من العمر 71 عامًا، وهي تقضي حاليًا فترة ولايتها الرابعة بصفتها نائب في البرلمان الهندي عن حزب ساماجوادي.

النجمة المخضرمة التي قلصت من فرص ظهورها على الشاشة الفضية التي طالما أحتلت جزء كبير منها في وقت سلبق، شوهدت لآخر مرة مع أرجون كابور وكارينا كابور في فيلمها “كي آند كا”، حيث لعب زوجها النجم أميتاب باتشان دور البطولة معها في الفيلم.

جايا بين الممثلات الكبار في السبعينيات لديها قائمة طويلة من الأفلام التي أثرت رصيدها مثل Uphaar وGuddi وSilsila وMili وAbhimaan وKabhi Khushi Kabhie Gham. وKal Ho Naa Ho.