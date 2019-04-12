نجوم التمثيل الفائزون بالموركس دور ٢٠١٩ يتحدّثون لكاميرا "الخليج 365"

اسماء السيد - حلّ نجوم التمثيل الفائزون بجوائز الموركس دور للعام ٢٠١٩ ضيوفاً على كاميرا ""الخليج 365"" لدى مرورهم على السجّادة الحمراء للمهرجان، وأبدوا إنطباعاتهم بالفوز. كلّ التفاصيل في هذا التقرير المصوّر:
سعيد حريري من بيروت: إنطلق مهرجان موركس دور بدورته التاسعة عشرة من العاصمة اللبنانية بيروت بحضور حشد كبير من النجوم. ""الخليج 365"" خصّصت هذا التقرير لنجوم التمثيل اللبنانيين، والعرب، والعالميين الذين إلتقتهم على السجادة الحمراء للمهرجان. كلّ التفاصيل في هذا التقرير المصوّر.
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