"هايبرلوب" كوميديا ساخرة على MBC في رمضان

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تجمع الكوميديا الساخرة "هايبرلوب" في حلقاتها المتنوعة بين النجمين حبيب الحبيب وأسعد الزهراني على MBC في رمضان. وهي تحتوي على العديد من الفقرات الغنائية في قالب كوميدي ضمن 30 حلقة أشرف على كتابتها خلف الحربي ويخرجها أوس الشرقي، وتناقش الحياة الاجتماعية في المملكة العربية السعودية لتحاكي صوراً مختلفة من الحياة في مناطقها المتعددة، وترصد بشكلٍ طريف وعبر اسكتشات كوميدية خفيفة، الأحداث الاجتماعية والتغيرات الاقتصادية عبر سلسلة من الفقرات،

الحربي

ويؤكد المشرف العام على العمل خلف الحربي، أن "هايبرلوب عمل كوميدي بامتياز يشكل امتداداً واستمراراً للأعمال السابقة التي قدّمتها مع مجموعة MBC وحظيت بنجاح كبير". لافتاً إلى أنه يضم مجموعةً كبيرة من نجوم الكوميديا في السعودية، سواء النجوم المعروفين الذين أحبهم المشاهد في رمضان أو من مشاهير الشباب في على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويكشف أن "العمل يقدم شكلاً مختلفاً في ثوب جديد من الكوميديا القائمة على اسكتشات قصيرة وعلى شخصيات و"كاراكتيرات" شبه ثابتة، تقدِّم الملامح المختلفة للمجتمع بطريقةٍ خفيفة ومحببة للمشاهد". ويختم: "لقد حرصنا في العمل الجديد على تقديم صورة متنوعة تليق بمشاهدي MBC".

الشرقي

من جانبه يعرب المخرج أوس الشرقي عن سعادته بالعمل "مع المجموعة ذاتها التي تعززت هذا العام بأسماء جديدة لإضفاء المزيد من التنوع". وأكد على أنهم يحاولون في كل عمل تقديم أفكار جديدة وصور مختلفة بهدف اكتشاف مناطق أخرى في الكوميديا". ويضيف أنهم اعتمدوا في هذا العمل على لفت نظر المشاهدين بطريقة السهل الممتنع. لأن "العمل كوميدي خفيف ثري بأفكاره، وهو ما سيلمسه الجمهور حلقة بعد أخرى في شهر رمضان".

الزهراني

ويعوّل أسعد الزهراني على نجاحه في أعماله السابقة وآخرها "عوض أبًا عن جد"، ليؤكد أن "المسؤولية باتت أكبر من السابق، وأحرص أن أقدم ما يليق بالجمهور خاصة بعدما حقق عملي في الموسم الماضي، نسبة مشاهدة مرتفعة".

ويوضح أن "العمل كان تجربة ونقلة بالنسبة لي، وهذا تحدياً جديداً يجعلنا نقدّم الأفضل من خلال شاشة كل العرب MBC".

ويعرب عن اعتزازه بهذا العمل الكوميدي، الذي سيُعرَض في شهر رمضان، مشيراً إلى أنه يقدِّم من خلاله شخصيات مختلفة وجديدة. لافتاً إلى أنه يحب هذا اللون من الكوميديا المنوّعة لأسبابٍ كثيرة منها وجود فريق متمكن ولديه تجارب ناجحة في هذا المضمار.

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الحبيب

ويستمر حبيب الحبيب بإطلالاته الكوميدية متمنياً تقديم كل ما يرضي الجمهور ويرتقي إلى ذائقة مشاهدي مجموعة MBC، وأن يكون على قدر المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه. ويقول: "إذا كان الجمهور يحبك ويحترمك، ويختارك لتكون معه من خلال الشاشة ويأمل منك تقديم ما يسعده ويرضيه، فهذا تقدير كبير، لكنه في الوقت ذاته عبء بالنسبة لي ودافع لتقديم أعمال تحمل مستوى فنياً رفيعاً ومضموناً راقياً وهادفاً، كما أؤكد أن العمل الكوميدي الجديد القادم هو الأفضل والأجمل".

شمس

من جانبها، تؤكد نجمة الغناء شمس أن تجربتها في الموسم الرمضاني الماضي، دفعتها للمشاركة في العمل الجديد، وكانت حافزاً قوياً لخوض تجربتها الثانية مع فريق العمل الجميل ذاته هذا العام.

وتضيف أن مشاركتها في العام المنصرم كضيفة شرف، أثارت تفاعلاً شجعها على تكرار التّجربة هذا العام للظهور في عمل كوميدي جديد يختلف عن الدور الذي قدمته سابقاً.

وتمنت أن تنال رضى ومحبة جميع من أعطوها هذه الثقة وخصوصاً فريق العمل الذي نجح بقوة في هذه النوعية من الأعمال الكوميدية".

وختمت: "أبذل قصارى جهدي لتقديم ما يرضيني ويرضي جمهوري ومتابعي شاشة كل العرب MBC".

الجدير بالذكر أن مسلسل "هايبرلوب" يضم إلى "الزهراني والحبيب" كل من عبد المجيد الرهيدي، محسن الشمري، بشير غنيم، شمس، ونجوم مواقع التواصل الشباب علي الحميدي، عبد العزيز الشهري، محمد القس. وهو من تأليف ورشة من الكتاب تضم سامي الفليح، أماني السليمي، محمد الفهادي، عبدالله الوليدي، أسامه القس، اسماعيل المباركي.

يبقى أن العمل يُجسد المواقف الكوميدية القصيرة والسريعة الضاحكة، انطلاقاً من مبدأ الكوميديا للكوميديا، سعياً لرسم البسمة على وجوه المشاهدين.