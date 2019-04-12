شكرا لقرائتكم خبر عن اسمع أغنية " Wildflowers " من فيلم " Teen Spirit " القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة لفيلم " Teen Spirit" عن واحد من الأغنيات التي سيتم طرحها في العمل، المقرر طرحه يوم 12 أبريل الجارى، الغنية طرحت باسم " Wildflowers ".

الفيلم من بطولة إيلي فانينج، ريبيكا هال، ميلي برادي، إليزابيث بيرنجتون، زلاتكو بوريك، جراي الزيتون، فكتوريا فيث، رويري أوكونور، كلارا روجارد، ومن إخراج وتأليف ماكس مينجيلا.

ويدور الفيلم حول فيوليت مراهقة خجولة تحلم بالهروب من بلدتها الصغيرة ومتابعة شغفها للغناء، وبمساعدة معلمها، تدخل في مسابقة غناء محلية تختبر موهبتها وطموحها.