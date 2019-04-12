شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مشاركتها فى ربع رومى ورسايل.. هاجر أحمد ابنة رياض الخولى فى "هوجان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنانة هاجر أحمد تصوير دورها فى مسلسل "هوجان" بطولة النجم محمد إمام، حيث تجسد شخصية ابنة الفنان رياض الخولى، والفنانة عايدة رياض، ضمن أحداث العمل، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى.

وشاركت هاجر أحمد فى 4 مسلسلات خلال عام 2018 وهى "نسر الصعيد" مع محمد رمضان وإخراج ياسر سامى، و"ربع رومى" مع مصطفى خاطر وإخراج معتز التونى، و"رسايل" مع مى عز الدين وإخراج ابراهيم فخر، و"الرحلة" مع باسل خياط وريهام عبد الغفور وإخراج حسام على، وتم عرض هذه الأعمال فى رمضان الماضى، كما شاركت فى مسلسل "كإنه امبارح" مع رانيا يوسف وأحمد وفيق وإخراج حاتم على.

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يذكر أن مسلسل "هوجان" إنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، وأوس أوس، وأحمد التهامى، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، تأليف محمد العزب، وإخراج شيرين عادل.