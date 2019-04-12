حكاية "رسالة واتساب" أدخلت مني هلا في حالة اكتئاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

"رسالة واتساب" كانت كفيلة بدخول الفنانة الشابة منى هلا في كابوس لم تستفق منه إلا بعد معاناة وفترة من الشتات، وشهرين من الاكتئاب وأعراض تسمم الحمل.

الرسالة كانت من الفنان كريم قاسم بطل فيلم "بالألوان الطبيعية"، وتلقتها منى هلا في سوبر ماركت بفيينا، ومحتوى الرسالة كما نقلتها منى هلا في كتاب "أسامة فوزي - الرجل الذي عاش مرتين" منى فيه خبر مش حلو.. أسامة فوزي تعيشي أنتي".

تقول منى هلا في الكتاب: "لم أتمالك أعصابي وطلقت صرخة وبدأت في الصراخ والنحيب، والهذي ببعض الكلمات بالعربية"، وتواصل منى: "منذ هذا اليوم دخلت في نوبة اكتئاب شديدة حزنا عليه، رغم أنني وأسامة لم نلتق كثيرا لأنه كان يحب العزلة والوحدة".

وأضافت منى عن المخرج الراحل أسامة فوزي الذي تعاونت معه في فيلمه الرابع والأخير "بالألوان الطبيعية": "مرضت مرضا شديدا حتى ظننت أنني أعاني من تسمم الحمل، ولكن الطبيبة أخبرتني أني حالة نادرة لأني السيدة الوحيدة التي تعاني من هذه الأعراض دون وجود تسمم الحمل.

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وتابعت منى: "قررت أخذ كورس في فيينا لأستقر في وظيفة براتب كبير: ولكن مشاهدتي لفيلم " بحب السيما" لأسامة فوزي غير رأيي تماما وجعلني أترك الكورس".

وتقول إن جملة قالها الفنان زكي فطين عبدالوهاب "إحنا ما اتخلقناش عشان نكون موظفين، إحنا اتخلقنا عشان نطير مش نزحف على بطننا زي دود الأرض".

و"أسامة فوزي- الرجل الذي عاش مرتين" عنوان كتاب طبعه مهرجان الإسماعيلية ونشره تكريما للمخرج الراحل أسامة فوزي.

ويحكي الكتاب شهادات من تلاميذ وزملاء المخرج الراحل، ومنهم الفنانة منى هلا التي اشتركت معه في فيلم "بالألوان الطبيعية" آخر أفلامه التي رأت النور، والفنان الشاب يوسف عثمان بطل فيلمه المهم "بحب السيما"، والمخرج علي بدرخان والفنانة ليلى علوي، والمونتيرة ليلى فهمي، والمؤلف مصطفى ذكرى، والمخرج محمد حماد والمخرج هاني فوزي، وغيرهم.​