بالفيديو: فرح الهادي تتحدى منتقديها وتستعرض صورها قبل الشهرة

شاركت الفنانة الكويتية فرح الهادي متابعيها عبر حسابها الخاص على موقع تطبيق السناب شات بصور لها قبل الشهرة في عالم السوشيال ميديا والعالم الفني لفتت الأنظار لها وأثارت موجة من التعليقات.

الفنانة فرح الهادي شاركت متابعيها بصورها القديمة وأخذت تنتقد شكلها مشيرة أنها لم تتغير كثيراً رغم عمليات التجميل التي خضعت لها.

بالرغم من عمليات التجميل التي خضعت لها فرح الهادي صورها قبل الشهرة لم تختلف عن اليوم بعد أن خضعت لحقن البوتوكس والفيلر وقد لفتت انتباه متابعيها أنها بدت مضحكة بالأزياء التي كانت ترتديها لسوء تناسق الألوان.

صور الفنانة فرح الهادي قبل الشهرة لفتت أنظار متابعيها وأثارت موجة من التعليقات بين المؤيدين لعدم اختلاف ملامحها وبين المنتقدين لها على أن هذه الصور ليست قديمة كما أن الكثير منهم أخذ يتناقل الصور عبر صفحات السوشيال ميديا.