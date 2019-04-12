شاهد… البابا يقبل أقدام زعماء جنوب السودان!

كتب امير فتحي في الجمعة 12 أبريل 2019 02:34 صباحاً - قبل البابا فرنسيس أقدام زعماء جمهورية جنوب السودان، المنقسمين، خلال اجتماع عقد في الفاتيكان اليوم، الخميس، بهدف مساعدتهم على تعزيز اتفاق السلام الذي يهدف لإنهاء الحرب الأهلية في البلاد.

وناشد البابا الزعماء بالحفاظ على السلم واحترام الهدنة الذين وقعوا عليها وتعهدهم بتشكيل حكومة وحدة وطنية في الشهر المقبل. وقال البابا “أطالبكم كشقيق أن تحافظوا على السلم. أسألكم من قلبي، لنتقدم… دعونا ننجح ونحل المشاكل”.

وبدا الزعماء في حالة من الدهشة الكبيرة لرؤيتهم البابا (82 عاماً من العمر) ينحني لتقبل أقدامهم.