نجوى كرم تروج لأغنيتها الجديدة والجمهور يتهمها بالسرقة.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة اللبنانية نجوىكرم، فيديوهات لكواليس تصوير أغنيتها الجديدة «ملعون أبو العشق»، والتي تقوم بتصويرها في بيروت وبالتحديد في شوارع الحمرا.

الأغنية من كلمات عامر لاوند، وألحان وتوزيع علي حسون، و تقوم نجوى كرم بتصويرها تحت إدارة المخرج وليد ناصيف، وإنتاج شركة روتانا.

وفور انتشار فيديوهاتها وجد النشطاء أن الأغنية هي نفسها التي سبق وطرحها الفنان اللبناني صبحي محمد، مع الفنان وسيم عزام، عبر صفحته الشخصية بموقع «يوتيوب»، وهي بنفس الكلمات واللحن دون أي اختلاف، وحققت الأغنية نسبة مشاهدة وصلت إلى 121 ألف مشاهدة.

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وتساءل النشطاء هل لدى نجوى كرم، علم بأن الأغنية التي تقوم بتصويرها تم بيعها مرتين، خاصة أنها الأغنية التي تعود بها مع شركة “روتانا”، بعد غياب سنوات طويلة.

ملحن الأغنية السوري علي حسون، رد على حالة اللغط في بيان عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»، أكد فيه أنّه الوحيد الذي يملك حقوق الأغنية قبل بيعها للفنانة نجوى كرم، قائلًا: «النسخة الموجودة في “يوتيوب” لم أبعها لأي فنان آخر بتاتاً، بل تعتبر عمليّة سرقة موصوفة من دون علمي من الموسيقي صبحي الذي لا يملك أيّ ورقة أو حقوق بالأغنية حتى يبيعها، لذلك لا علاقة لي بهذه العمليّة غير القانونيّة، والأغنية قانونيّاً ورسميّاً 100% ملك الفنانة نجوى كرم قطعاً وإذا تم التنازل عنها لشركة “روتانا” تصبح المسئولية كاملة على عاتق الشركة».

وأضاف: «أي تصريح يحوي معلومات متناقضة مع هذه الحقيقة يعتبر تضليلاً ولاغياً، وأنا بصفتي عضواً في الـ “ساسيم” وملحناً وصاحب أرشيف فني نظيف، سأقوم بكافة الإجراءات القانونية التي تحافظ على سمعتي وحقوقي العلنية وأُجرم كل من يطعن بها كائنا من كان وبكل الوسائل المتاحة».